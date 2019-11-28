帶挈徒弟莊婉仙郵輪演唱　羅家英獲五女包圍

羅家英（行哥）偕徒弟莊婉仙早前赴郵輪演唱，兩師徒合唱《紫釵記》、《帝女花之香夭》等名曲，大受觀眾歡迎。

行哥在表演時向觀眾介紹，他今次的表演拍檔是12、3歲已隨他習藝的聖心女書院女學生，如今已是粵劇界花旦，他的徒弟莊婉仙。

莊婉仙對師傅帶她一試新的演唱模式，增加她的表演閱歷非常感激：「我12、3歲已在聖心書院隨師傅及寶姐（李寶瑩）學習粵劇，得他倆啟蒙，從此愛上粵劇。」

莊婉仙完成學業後，考入八和第一期訓練班習藝，她是蓋鳴暉「鳴芝聲劇團」第一位合作花旦，結婚後退出粵劇界，近年因夫逝，加上好友鼓勵，才有復出之念。他們於2018年2月7日舉行納徒儀式，共收了五位徒弟，我排第二。師傅在我決定復出後，由粵劇演出至其他表演都全力支持我，除親自教授，又帶我見世面，非常感謝他對我的關心和愛護。」

行哥知道莊婉仙擅演任白名劇，今次演出，在節目編排上特別安排演唱《香

夭》等曲，先助婉仙消除首次演唱流行曲之壓力，又把助手撥給莊婉仙，助她化妝梳頭：「感謝師傅無私的教導和提攜，我會一生銘記，自當勤學苦練，努力於粵劇藝術文化，不負師傅期望。」