霆鋒澳門搞美食節Rock住歎

「型男廚神」謝霆鋒攜手打造的「鋒味搖滾美食節」本周末一連兩日在澳門舉行，霆鋒銳意創新，突破傳統集美食、音樂、娛樂與文化藝術元素於一身。霆鋒於開騷前96小時於今日抵達澳門準備，密鑼緊鼓跟廚師團隊由擺盤選擇、食物賣相、以至場地布置等，落手落腳精心策劃，他說：「我哋一齊不斷向高難度挑戰，追求創新突破，以前所未有嘅形式為五感昇華創造無限可能。」

霆鋒認為飲食不再是為飽肚，而是娛樂享受：「現代人係『相機先吃』，分享美食照片比品嘗美食更重要。我認為單係拍照同品嘗都唔夠，好希望有一個活動能夠美食同音樂兼備，所以一年前就開始有呢個搖滾美食節嘅構思。」霆鋒希望未來，可以去到世界各地舉辦這樣的搖滾美食節，與當地互相交流，將他的鋒味味傳達更遠。

霆鋒今次仲搵來同門師弟妹容祖兒、羅力威及許靖韻、劉郡格助陣，以及好友樂隊Mr.、王灝兒（JW）、新加坡歌手董姿彥及澳門組合MFM一同勁歌熱舞，火力全開。

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