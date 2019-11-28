《微博日本群英會》佘詩曼吳克群奪獎
2019年11月28日 20:23
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《微博日本群英會2019》今日在東京舉行，佘詩曼（右圖）與吳克群現身東京領獎。
表揚今年最高人氣日本藝人的大型頒獎禮《微博日本群英會2019》今日在東京舉行，一眾人氣日本藝人出席行紅地氈及領獎，出席藝人包括西野七瀨、乃木坂46、千葉雄大、齋藤工、小嶋陽菜、藤岡靛等，板野友美身穿露背晚裝亮相，搶盡不少鏡頭。獲人氣實力女演員獎的佘詩曼表示開心第一次到日本頒獎禮。而獲實力歌手獎的吳克群，則被小嶋陽菜捉住集郵。
《微博日本群英會2019》部份得獎名單
竹内涼真 人氣男演員獎
乃木坂46成員松村沙友理與新内眞衣 人氣偶像組合賞獎
尊尼男團Snow Man成員岩本照、Raul、目黒蓮 新人歌手獎
板野友美 Good Singer獎
志尊淳 躍進演員獎
千葉雄大 注目演員獎
水谷雅子 美魔女獎
May'n 最佳Live House Performance獎
西野七瀬 話題女優獎
齋藤工 Multi Artist獎
小嶋陽菜 時裝藝人獎
藤岡靛 日中文化交流大使獎
高橋愛 網誌新人獎
LiSA 動漫搖滾歌手獎
吉田美佳子 日中文化交流獎
佘詩曼 人氣實力女演員獎
吳克群 實力歌手獎