關目懾服人心　龍劍笙神級演出觀眾唔肯走

由粵劇名伶龍劍笙（阿刨）與花旦鄭雅琪演出的《帝女花》今日假西九文化區戲曲中心大劇院正式公演，觀眾表現瘋狂，上月底經已由溫哥華回港籌備今次演出的阿刨，對於首場公演大感滿意，她謂：「感恩節開鑼，非常感恩，演出相當順利，今次日場，觀眾既反應都非常熱烈，大家都合作得好純熟、好好！」

親自題字念恩師

舉辦今次演出的新娛國際綜藝製作有限公司老闆丘亞葵（Vigo）大讚阿刨的演出相當精彩：「佢演《帝女花》嘅周世顯，真係神級表演，第一日開鑼已經反應相當之好！」阿刨今次演出亦是為了記念恩師任劍輝逝世30周年，故此，Vigo特別在開場時，製作了一段文字片段來紀念這位一代宗師，阿刨執筆寫出對師傅的思念，令很多觀眾看畢後都覺得十分感動。

四度謝幕氣氛熱烈

一向深得戲迷愛戴的阿刨，演出完畢之後，雖然已經謝幕三次，但由於不少觀眾戀戀不捨不肯離開，令原本已更換了晨褸的阿刨都忍不住再跑出來作第四次的謝幕，感謝戲迷的支持。Vigo表示：「結尾我哋謝幕咗三次，但觀眾都唔肯離開，到最後布幕都已經落咗、場館燈都開埋，佢哋都喺度等，阿刨見大家咁熱情，換咗晨褸都照跑出嚟作第四次謝幕，整個氣氛都真係好熱烈。」