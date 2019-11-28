Carman玩賽車Game得個撞字

女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）日前獲邀到澳門出席賽車活動，特地身穿皮褸皮裙配合賽事，大晒長腿，又與其他藝人集郵，包括洪永城、陳嘉莉、丁子高、張彥博等。她坦言今次是首次到現場觀看賽事：「每年我都只係喺電視度睇，冇諗過現場睇會咁令人興奮，不論係賽車、賽車手、服裝定係引擎嘅聲，仲可以落場近距離睇啲賽車，簡直嘆為觀止！」她表示很敬佩賽車手：「賽車手真係一個好危險嘅職業，因為幾乎每場都有小意外或大意外發生，有場賽事仲成架車着火，現場睇到個心砰砰跳，希望下年可以繼續有機會親身到現場，幫佢哋打氣！」

她表示本身很喜歡玩車的遊戲：「因為好有快感、好刺激，細細個我會玩好多賽車遊戲，Game入面嘅我手車係超級差，經常都包尾，又撞嚟撞去，撞到冇方向感就逆線行，我爸爸成日都叫我第時唔好考車牌，廢事嚇親人，反而大個去玩室內賽車場就會好少少，可能有手感真實啲，但好可惜我現實係唔識揸車。」她坦言其實一直很想玩真的賽車：「好想近距離接觸賽車，如果有得學梗係想學！不過我諗我首先要學晒保護自己嘅方法先，因為我撞車同着火嘅機會好大，哈哈。」