結婚冇耐做老竇！古天祥化身貼身膏藥冧老婆

早前加盟邵氏的藝人古天祥（Carlos）事業發展平平，亦鮮有緋聞，至今年8月被東網發現他入紙跟從事醫療集團經理的圈外女友周琬瑜結婚，9月在陽明山莊擺酒大宴親朋。日前下午，夫婦倆現身中環街頭，見Cat肚凸凸，當行上斜路及過馬路時，Carlos化身「人肉扶手」讓太太扶着，又摸着太太肚皮行路，緊張護駕免她被途人撞及。

隨後，他們到餐廳醫肚，上電梯時更情不自禁連環攬錫！

互餵咀嘴甜蜜蜜

點餐後他們互餵對方、抹嘴，猶如熱戀情侶。食飽飽後，轉戰到一間BB用品店，細心挑選孭帶、BB車等，為做好爸爸準備，Carlos戴上孭帶後更放上BB公仔，Cat細心幫老公整理，又為這個實習爸爸拍照留念，Carlos即送「肉嘴」獎勵太太，恩愛滿瀉，不過最終他們亦未有斬獲。

一索得男好感恩

Carlos受訪問時承認太太懷孕，指籌備婚禮期間已經造人成功，一索得男，太太已懷孕8個月：「今年1月底成功求婚後，好多朋友叫我哋快啲生BB，因為唔係想要就有，好多人都要試幾年，考慮咗幾個月後，我哋商量過就開始嘗試。最終喺上天嘅祝福下，好快就有咗小天使，好彩太太懷孕期間冇咩不適，又冇嘔，真係好感恩。預產期係下月底，我已經請定假，會陪佢入產房。」將為人父感覺如何？他直認心情非常複雜：「成日覺得好多嘢不足，包括物質同知識上，同埋因為工作唔穩定，擔心如果我要出差做嘢，太太自己一個點算，所以好大壓力，佢反而叫我放鬆啲！」