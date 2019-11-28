與李尚正論盡風水　盧頌恩佗巨肚開工被催生

憑香港開電視節目《臥底旅行團2.0》人氣大增的盧頌恩（妹頭）與李尚正，最近又再拍檔主持新節目《開運秘笈》，跟玄學家蔡興華、楊天命等研究風水命理，為觀眾指點迷津。妹頭與李尚正保持一貫的輕鬆搞笑本色。原來風水命理開正妹頭嗰瓣：「因為我細細個已經研究星座、紫微斗數，都係神婆仔，屋企裝修都會諗吓布局令風水好啲，so far自己都住得幾舒服、順風順水，因為跟師傅學過，所以識點布局擺位。」

問節目中師傅有何贈言？她笑言蔡師傅向她催婚、催生：「佢成日幫我擇定吉日，下年上半年佢已經畀晒吉日我，叫我快啲揀，覺得我差唔多，就嚟好事近，佢仲話我命格都算旺夫，生咗小朋友之後會帶畀我好運，叫我快啲生。」而稍後將開拍《臥底旅行團3.0》，故未有意咁快結婚生仔，但說：「點都拍埋先再睇吓有冇緣分啦，出年3月開拍，好似會拍成廿集。」

講到這個節目中要扮大肚婆，她承認有一刻幻想過：「如果自己大肚都幾論盡，個肚咁大，行步路都好似要人扶，但有一刻望住個天，又會諗如果有BB一定要教佢正確嘅人生觀同思想，一定要教佢做個善良嘅人。」