吊橋訂情見家長　40歳陳喬恩認戀馬國富二代

40歲台灣女星陳喬恩宣布「戀情」，對象為內地真人騷《女兒們的戀愛2》的馬來西亞富二代曾偉昌，二人去到約定之地互相告白，男方更「犯規」偷錫陳喬恩額頭，爽快Say Yes的陳喬恩事後感動落淚︰「愛情沒有放棄我。」

有「偶像劇女王」之稱的陳喬恩事業運一帆風順，惟於愛情上一直交白卷，不少Fans都替她心急，但近日終於扭轉「局勢」，成功脫單！陳喬恩自從參加內地真人騷《女兒們的戀愛2》後，每集與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）的甜蜜約會都必定引起熱烈討論，來到最終回，亦是最後告白的關鍵時刻，二人事前約定若願意繼續交往，就在吊橋上再會。

見陳喬恩前往決定地點期間都難掩忐忑心情，亦因沿途未見男方身影，不禁難過落淚︰「我沒有在觀眾前把自己感情的這面跟觀眾分享，那我既然已經踏出這一步，我決定尊重自己的心，去走每一步。」繼而勇敢克服心魔，擦淚踏上吊橋。

即場搞喊陳爸爸

此刻，一身「白馬王子」造型的Alan早已手持鮮花站在吊橋的另一端，二人相遇的一刻，Alan先送上鮮花，然後一言不發將喜極而泣的陳喬恩抱入懷內，再開口向佳人告白︰「我們在一起吧。」陳喬恩爽快答應，即獲男方溫柔地親吻額頭回禮，全程充滿粉紅泡泡的表白畫面都讓坐於觀察室內的陳喬恩爸爸目睹，就連他都被感動得頻頻點頭︰「我高興，我不會哭！」說畢仍為女兒獲得「真愛」而落淚兼送上祝福，隨即直接上映見家長環節，一對戀人進棚跟陳爸爸見面，Alan還特意攜畫作當見面禮，握住陳爸爸手答應會好好照顧陳喬恩。

「脫離」黃金剩女的陳喬恩受訪時落淚感嘆︰「愛情沒有放棄我，有一個人可以為我這麼勇敢」，而Alan亦情深地說︰「跟她在一起會受到很多人的關注、很多人的評論，我從來沒有走過這條路，但是我願意去克服。」此愛的宣言甜蜜滿瀉！