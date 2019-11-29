東方日報C1：麥明詩棄無綫包薪約逃亡律師行

無綫花旦近年紛紛離巢，備受力捧的「十優港姐」麥明詩為追求自由，不惜放棄萬千寵愛的包薪藝員合約，「降呢」改簽一年一Show制的「綠葉約」！出身小康之家的她不介意收入大減，並轉到律師樓當顧問工作，重拾「最在行」的範疇大展拳腳！

近年無綫出現花旦「逃亡潮」，如胡定欣想向歌影發展而去意已決，田蕊妮則受社會問題影響而無奈等約滿「收山」。蜀中無「花旦」的無綫，一心為前港姐冠軍麥明詩打造「女一」之路，但最新消息指入行僅四年的她有新諗法，由原本的包薪藝員合約，轉為最簡單的「一年一Show」合約！只求自由度，並非向錢看，更不求水銀燈下的名聲。

轉簽「一年一Show」

現年27歲的麥明詩，當年挾「十優狀元」、英國劍橋大學法律系畢業出戰港姐，以高學歷姿態順利摘冠，聲名大噪。她簽約無綫後亦平步青雲，既拍劇又當主持，備受公司力捧，火速上位！其中夥拍師妹馮盈盈主持節目《#後生仔傾吓偈》，因節目內容大膽、夠貼地，獲大批年輕一族追捧，兩人自此常被網民比較，青出於藍的盈盈更不時Sell性感兼說話出位，麥明詩為抗衡而在社交網狂晒性感照，鬥個你死我活。正當外間靜待誰能跑出之際，麥明詩近期卻突然消失於幕前，對上一次工作已是《#後》節目的加拿大外景！她煞有介事地於社交網預告心情低落，並已請假一個月到沖繩潛水散心，就連每年一度的台慶也缺席。

據知，麥明詩的合約即將屆滿，無綫早已接洽她傾續約，惟有人一直以忙為由拖延時間，實情是為前途費煞思量！直至最近終有決定，有感青春有限的她不欲浪費苦讀多年的法律，再加上去年已於美國考獲執業律師資格，故把心一橫博一鋪，在「最在行」的範疇上鋪路，到律師行當顧問！即使無綫提出優厚續約條件，她仍不為所動，堅拒續簽，只轉簽「一年一Show」的合約，令人大感意外。

記者就此事求證麥明詩，她承認已轉簽「綠葉約」，雖然收入大減，卻豪氣說：「我份人唔係淨係睇錢嘅，呢個轉變係為咗時間上彈性啲，想多啲私人時間，總之我唔係去做見習律師啦！其他嘢就唔回應咁多，依家我就放假同休息囉！間唔中都會返去拍節目嘅。」

林作拒評論免抽水

舊愛「要自由唔要錢」，重新發展法律工作，林作聞言即說：「冇任何意見，唔會講佢任何嘢，以免畀人話抽水，輿論壓力我好害怕！（依家仲有冇聯絡？）冇。」但對於藝人轉做律師，他覺得絕對是熱誠所趨：「明顯係對Law好尊重，我都識好多同行，係由藝人轉做律師，好似盧敏儀咁。」不過，他坦言暫無意回復律師身份，問到是否因做藝人收入好？他說：「唔係，近排受社會氣氛影響，我啲演藝工作暫緩。」自言現時主力教英文，生活尚算撐得住。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：