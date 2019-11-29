靚女有特權　歐詠怡歐詠寶輕鬆降服羊駝

深得網友喜愛的歐詠怡（WingWing）及歐詠寶（Yogurt）最近與初來港的可愛羊駝作近距離接觸，幾隻羊駝見到靚女即乖乖坐定任影唔嬲。兩女直言向來熱愛「毛茸茸動物」，這日盡興而歸！

藝人歐詠怡（WingWing）飼養了兩頭貴婦狗女，她與歐詠寶（Yogurt）自小已對「毛毛動物」情有獨鍾，得知近日有四隻羊駝「襲港」，她們即到錦田的有機農莊親親可愛羊駝！

駝有三急

四隻羊駝年齡約兩歲半，毛色有白色及啡色，性格比想像中更溫馴易相處，WingWing及Yogurt上前與牠們合照時，牠們安靜地擺好甫士，現場職員笑言牠們對靚姐姐特別聽話，而餵牠們吃草時亦沒有混亂，守規矩地一啖一啖吃，不過其中一隻羊駝於拍攝期間突然「駝有三急開齊大小」，場面搞笑！之後兩女又玩夾公仔，並品嘗菠蘿特飲及雪糕菠蘿包，非常盡興！

之前WingWing曾到台灣見過羊駝，她大讚香港這幾頭一樣超可愛，而且完全沒有異味：「香港呢幾隻好溫馴，摸佢哋都好樂意，有一隻仲好歡迎我哋同佢自拍，而另一隻羊駝係啡色，令我諗起我隻貴婦狗添！」Yogurt今次是第一次與羊駝見面，本來也「驚驚哋」：「職員有提醒唔好企佢哋後面，怕佢哋會踢後腳，但最終冇，佢哋好乖！」

「甩拖」姊妹情

WingWing直言自己最愛的動物是狗狗、羊駝及北極熊，之前有在外地親睹北極熊，這日又再跟可愛羊駝見面，非常滿足！講到跟Yogurt郊遊的趣事，WingWing笑言兩人曾到郊外拍節目，不慎拖鞋「甩底」，兩姊妹要輪流換鞋行落山，相當難忘。

場地：有機薈低碳農莊菠蘿園