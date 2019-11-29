開騷未夠班　孫慧雪入行13年爭新人獎

本年度的樂壇成績表即將派發，今年共有14個單位爭奪新人獎，當中自嘲「大姐姐」的孫慧雪面對多位生力軍，笑言信心是逼回來的，望做「大熱」突圍而出！另一女將陳凱詠則自爆瘀事，自責因準備不足而在直播節目「失場」！

入行13年的孫慧雪，毅然跳出舒適圈挑戰做獨立歌手，自資出歌只為圓夢，新身份令她大感神奇，同時亦壓力爆煲︰「做演員攞咗份劇本就溫書做準備，但我係獨立歌手，呢條路好辛苦，所有嘢都要參與，不過自由度就大啲。（投資幾多？）已經唔敢諗，賺番嚟就揼番落去，當做緊自己鍾意嘅嘢。其他新人真係好犀利，相對自己識嘅嘢真係好少。（有信心攞獎？）緊張㗎！但逼自己要有信心！」

簽公司搵「靠山」

開騷對每位新人來說都是夢想，但孫慧雪卻推走機會︰「有投資者出錢幫我開，但我覺得自己未夠班，需要時間調整心態，會繼續出歌，希望夠歌就出碟。」她亦樂意簽唱片公司，有「靠山」支持便不用再一腳踢。曾推出散文集的她，接下來想嘗試為新歌填詞，裝備自己做創作歌手。

今年的樂壇新人，環球暫以「量」取勝，晒冷推出3個新人單位，包括陳凱詠（Jace）、涂毓麟及樂隊ONE PROMISE，問到Jace可會覺得分薄出線機會？她揚言絕不會內訌︰「大家Style唔同，有獎固然開心，但參加到頒獎禮已經好難以置信，會抱住開心同期待嘅心情出席。」

陳凱詠自責忘詞

由主持、演員搖身一變成為歌手，Jace覺得幸福又緊張，但曾犯下不能挽救的錯失︰「有次上一個Live嘅電台節目，開始前DJ問我等陣清唱得唔得，我話OK，節目開始冇耐就叫我唱新歌，問題係首歌錄咗好耐，一路都冇再唱過，緊張到完全唔記得歌詞。喺Live之下，一秒停頓等同十秒咁長，最後因為首歌入面有一大段係『DaDaDa……』，我就『Da』咗出嚟，個DJ即刻望住我，話我係第一個上節目但一句歌詞都冇唱嘅歌手！蝦碌嘅，但係一個好好嘅提示，要無時無刻都準備好！」

場地︰ The Wave 觀塘