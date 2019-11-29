好少見老婆　陳山聰貪新厭舊睇中高海寧

陳山聰為無綫劇集《大步走》在大埔開工，透露待劇集煞科後隨即到美國登台搵家用。今年拍了三套劇的山聰感到體力透支，會放假休養身體進行「造人」大計。同劇的張達倫就形容自己是情慾戲演員，於劇中肉搏連場。

無綫藝員陳山聰、張達倫、張國強與李思雅近日在大埔運動場為新劇《大步走》開工，新劇將煞科，陳山聰透露拍完劇便與李施嬅、馬德鐘等到美國登台搵家用，新年亦會與陳煒到外地登台，繼續搵真銀之餘亦會放假休息，因今年連拍三劇，感覺有點攰，要好好休養再衝刺。

年拍三劇 透支過度

問到休息是否為了生BB？陳山聰笑說：「樣樣都係，順其自然，做乜嘢都需要活力。結婚之後日日開工拍劇，每一日都係收工喺張床先見到老婆，會趁休息多啲時間陪佢。」他計劃明年與老婆到意大利的小島度蜜月。

今年與好友姚子羚已經合作拍了兩套劇，山聰認為係時候抖一抖，與其他「女神」合作，好似高海寧、張曦雯等，他說：「自己最想同胡定欣、袁偉豪，以『JBN』呢個組合拍一套劇，見證大家嘅友情。」

張達倫變情慾專家

而張達倫於劇集後期逐漸變盲，又與陳自瑤有段感情戲，他為追尋目標而跑步，陳自瑤則為他領跑。

張達倫笑謂雖然在《大步走》中跑步戲不算太多，但因同時兼顧《失憶24小時》，故相當忙碌，他笑說：「雖然係有啲辛苦，但係兩個角色都好有挑戰性，好好玩，一個係盲，另一個就做番我『老本行』，做一個衰格、呃錢嘅壞人角色，同江欣燕有好多情慾戲，好似車震、床戲，真係飽晒，自己好似變咗情慾戲演員，欣欣都係大癲大肺，大家好專專業，拍得好順利。」