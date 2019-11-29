三十七年後重返地球！ET與元祖男主角廣告重逢

由荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的經典電影《ET外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）上映至今已有37年，最近ET「重返地球」同亨利湯馬士（Henry Thomas）飾演的男主角Elliott 重聚！

最近美國通訊業集團康卡斯特（Comcast）就找來亨利同ET為收費平台Xfinity的聖誕廣告中助陣。而廣告已於感恩節巡遊期間首播。廣告講ET重回地球，而當年的Elliott已成家立室，Elliott的子女無意中在屋外發現ET躲在雪人後，Elliott聽到子女尖叫聲而走出來開心見到ET。之後鏡頭一轉，ET已溶入家中成Elliott家庭的一份子。不過時代唔同，ET由以前睇膽機電視轉為睇iPad仲玩埋VR。而廣告更模仿影片中ET與男主角等人踩單車飛天的最經典一幕，不過今次就換上ET同Elliott子女踩單車飛天。

《ET外星人》於1982年上映，影片上映後大受歡迎成為當年最賣座電影。當年荷里活著名女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）飾演亨利湯馬士的妹妹，亨利未能因影片賣座而大紅大紫。上月中48歲的他更因涉及毒駕而被捕。