台灣藝人高以翔在寧波拍攝綜藝節目《追我吧》期間不幸猝死,終年35歲。據知事發後,

其已交往3年的女友蘇湘涵(Bella)即飛抵浙江協助處理後事,但一直未有公開露面或發聲,不少網友都湧至其社交網留言安慰。直至今晨,Bella黯然在社交網更改簡介低調哀悼男友,她寫下:「Whatever we are...You and i will always collide.(無論如何,我們終會相遇)」,寥寥數字,盛載無限哀思。