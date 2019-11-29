粵曲王子鄭錦昌馬國病逝　享年77歲

憑一首《唐山大兄》在香港打響名堂的馬來西亞歌手鄭錦昌今早傳出死訊，綽號「粵曲王子」的他享年77歲，近年長居馬國的他盛傳近一、兩年身體欠佳，據知他一直受腎病問題困擾，早年來港開告別演唱會時，每天都要去洗腎。日前曾經入院，今晨在當地醫院病逝。鄭錦昌經理人亦證實死訊。

鄭錦昌2017年在港舉行六場告別演唱會，開騷前他來港受訪時說：「依家都過緊半退休生活，今次開完就正式告別，但唔係封咪，日後有需要用到我都會唱。」他坦承有依依不捨。並曾透露十年前在馬來西亞郊區買了農地，想過退休後回歸田園，他說：「諗住退休去種菜、養雞，不過因為地方太偏，啲朋友話治安唔好，驚我有事冇人理，所以打消念頭。」

鄭錦昌最後一次公開活動是出席馬來西亞一套賀歲電影《大財神》的開鏡禮，據知他曾獲邀參與演出，不過他以健康為由婉拒，但特意出席開鏡禮以示支持。

曾經為鄭錦昌主辦告別騷的高志森坦言收到其經理人通知昌哥死訊，他感到非常傷心，高志森表示知道昌哥近年身體不適，他透過訊息表示：「他回來演唱期間，我全程安排他的醫療，當時他精神不錯。」但暫未知會否出席其喪禮。