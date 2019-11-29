《歡樂今宵》獻聲　鄭錦昌帶起廣東歌熱潮

有「粵曲王子」之稱的鄭錦昌今晨於馬來西亞離世，享年77歲。60年代的香港正是華語歌天下，當時的廣東歌可謂完全沒有地位，正是鄭錦昌於《歡樂今宵》中打破傳統獻唱一首廣東歌，結果大受歡迎，亦令廣東歌抬頭！

鄭錦昌於馬來西亞貧苦家庭長大，13歲便到酒工作幫補生計，當時的酒樓伙記一有空檔時間便會搬樂器出來唱粵曲，他表示：「酒樓啲同事好鍾意唱歌，一有空檔就會各自攞樂器出嚟彈唱粵曲，我聽得好過癮，咁就跟住大家一齊唱。」

原本鄭錦昌在馬來西亞發展不俗，到開拓香港市場實屬機緣巧合，1969年馬來西亞發生社會動盪，他便到港尋找機會，當時他發現香港並沒有人唱廣東歌大感意外，於香港之行尾聲時，與一班曾在馬來西亞登台的朋友聚會中，獲邀到無綫探班，期間獲引見《歡樂今宵》監製蔡和平，最終蔡和平安排鄭錦昌於目中唱3首歌。當時鄭錦昌主動要求唱一首廣東歌《海上風光》，他這個舉動未備看好，但最終一鳴驚人反應奇佳造成一時轟動，亦令他在香港及大馬兩地展開唱歌生涯。

經歷8年兩地奔波的生涯，鄭錦昌漸生厭倦於1977年決心返馬來西亞發展唱片公司培育新人，但因欠缺經驗經營不夠五年便倒閉。之後鄭錦昌轉戰影視圈，開始了長達十多年的演員生涯。其後不時會重操故業到各地獻唱。