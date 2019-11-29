眾星下廚整感恩節大餐　珍妮花約埋前夫開P慶祝

昨日係感恩節，一眾荷里活名人紅星連日來為感恩節大餐作準備，其中「入得廚房出得廳堂」的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）就親自下廚，邀請一班好友包括影星前夫Justin Theroux、老友記卻妮高絲（Courteney Cox）、名嘴Jimmy Kimmel等一同出席派對拆番餐！

雖然珍妮花同老公已離婚但仍保持友好關係，在派對上二人零尷尬，而Justin更化身成「影相佬」在派對上周圍影，仲放埋大合照上社交網與fans分享。除了珍妮花之外，「最性感男士」John Legend的老婆Chrissy Teigen、慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）、索模Gigi Hadid等亦有下廚與家人食感恩節大餐。其中碧咸（David Beckham）懶理辣妹老婆Victoria自家品牌今年繼續蝕大錢，於社交網上載家庭合照慶祝感恩節，並留言祝所有人感恩節快樂。至於「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）就趁感恩節貼惡搞圖，他將自己品牌的氈酒當醬汁倒入火雞內。