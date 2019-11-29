龔嘉欣擲7位數　馬國開火鍋店

無綫藝人龔嘉欣（Katy）秘密投資7位數字，與友人於馬來西亞開火鍋店，將於12月中正式開張。首次投資飲食的她坦言現時試業中，過程艱辛：「一切學習中，依家先知做生意唔容易。」

拒在港開舖

12月5日踏入30歲的她視生意為生日禮物，更是人生一大轉捩點：「由4月開始籌備到依家，算上晒軌道，由裝修、買食具、研製湯底、餃子同丸類等，都係我搞晒。（點解揀馬來西亞開？）我拍檔本身喺香港做火鍋同Cafe好多年，佢喺內地都有開，想衝出香港，而馬來西亞仲未有啲好地道嘅港式火鍋店，而且呢邊嘅成本冇咁大，人工、租金、食材都平啲，如果喺香港做，我信心冇咁大。」

忙拍劇的Katy擔心開張當日不能出席：「依家我主攻拍劇，但一有機會，會返過去做生招牌。（預算幾時回本？）一年啦，好有信心！其實我一讀完書就做演員，想有多啲嘢搞，嚟緊或者開多間Cafe，因為我不嬲都鍾意整蛋糕、Pancake，可能搵多幾個朋友夾。（搵邊個？）陳凱琳啦，佢整蛋糕好勁㗎！」

曹永廉教路

另外，早前吳業坤到馬國拍邵氏劇集《非凡三俠》，順道到「家姐」Katy的火鍋店做生招牌。而曹永廉日前到當地拍節目，亦有去試食，有飲食生意經驗的他更給了Katy不少意見。