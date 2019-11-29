《女超人》女星揞名爆被前度打爆眼　前夫嫌疑最大

憑超英劇集《女超人》（Supergirl）上位的31歲美國著名女星Melissa Benoist，前日拍片透露自己是家暴倖存者！

她指被前度情緒同肉體上受虐待，她表示與對方拍拖5個月後，對方就開始以暴力對待她，除了試過將一杯沙冰掟她之外，亦試過用手機掟她的臉，令她鼻同眼球受創。而每一次家暴，對方都例牌地向她道歉，最終她決定向對方分手。

Melissa亦鼓勵家暴受害者要尋求協助，雖然Melissa「揞名爆」，但fans憑住蛛絲馬跡估她的暴力前度正是其視星前夫Blake Jenne！首先，她提到前度年紀比她少，除了Blake之外，她的前度如攝影師Nick Vorderman都比她大6年。唯獨是27歲的Blake比她年少。而她與Blake於2012年2月結婚直至2016年12月離婚。2016年她接受Jimmy Fallon的清談節目時曾提到自己受傷一事，當時她表示自己是因為跌落樓梯撞向花盤而整傷面。而當時她與Blake仍未離婚，所以Blake的嫌疑最大！