高以翔猝逝《追》照播！觀眾被迫簽保密協議

台灣藝人高以翔前日凌晨拍攝浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝死，事故發生後，有指《追》將停播，但有網民發現浙江衛視節目表竟顯示節目今晚如常播出，令網友狠批做法不當，現時節目表該時段已臨時換成「專題節目」。

此外，有指當日參與錄影的現場觀眾爆料指原本節目由晚上10點錄到翌日凌晨4點，凌晨1點多出事後，節目組隨即要求現場人士簽訂保密協議，需提供微信號、手機號碼、微信名和微博名，不簽便不能離開。爆料者認為節目組對高以翔之死有不可推卸的責任，直斥他們處理事情態度令人討厭，又批評節目聲明意思是「我們沒錯，請你們閉嘴，節目還是要繼續播的」。

而高以翔的粉絲昨日自發舉行追思活動，在出事現場擺放菊花，今日「高以翔吧官方微博」稱浙江衛視驅趕粉絲，又指：「事先已經跟工作人員溝通好會在現場追思三日，今天早上還有很多花陸續送過來，有粉絲排除萬難奔赴現場。然而剛剛，一位自稱是浙江衛視的張姓工作人員卻以『沒甚麼人盡早收掉』和『有城管催促』為由，要求盡快清理追思會現場」惹起粉絲不滿。