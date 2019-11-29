校園分享勵志經歷　王梓軒冇人贏在起跑線

歌手王梓軒忙於為十周年演唱會《CROSSING 源‧樂》及音樂舞台劇《利瑪竇》綵排，不過再忙他都堅持到校園出席分享會，會上他問同學仔：「乜嘢係贏在起跑線？」同學們踴躍舉手話：「含住金鎖匙、富裕……」

對於同學的答案，梓軒有另一種看法，他引用出生於破碎家庭的成功人士作例子，更用自己的經歷作借鏡：「有個小朋友以前讀書，成日畀老師「的」出嚟，喺所有同學面前鬧，或者反轉張櫈（罰）坐幾粒鐘，最後佢要轉校，雖然成績OK，但最致命係校長喺成績表寫住『不懂愛護小朋友』，佢都唔知點解……轉咗校，佢好努力，不過細個時語言能力唔係特別強，中文水平好低，學校分六級，呢個男仔一年內，由最低的第六級升到第一級。其實我想話畀大家聽，三十幾年嘅人生，我發現一樣嘢，點解人冇贏在起跑線？因為我哋嘅意志、努力，遠遠勝過外在條件，嗰啲嘢畀咗你冇用，如果你自己唔努力，係冇贏在起跑線，因為人生本來就係一場馬拉松，就算你生出嚟係一隻龜，但唔休止去努力，我覺得最後勝利都好有可能係你！」

跟同學們交流了一小時多，有同學仔自認是他的小影迷，希望可以像他當歌手及演員，他說：「我好開心做到自己鍾意嘅工作，但係呢行都好辛苦，我拍《是咁的，法官閣下》連續三星期，每日都係休息3個鐘，我屋企都冇返，都係喺街、喺車，甚至喺欄杆瞓，不過我都好感恩有呢個機會……」