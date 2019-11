27歲的前港姐麥明詩,早前獲無綫提出優厚續約條件續約,但她不為所動堅拒續簽,只轉簽一年一Show的「綠葉約」合約,有指她跑到律師行擔任顧問做老本行。她今日在社交網上載一張跳舞相,並發文:「Don’t let the fear of losing stop you from fighting.(不要讓失去的恐懼阻止你戰鬥)。」看來已下定決心創出一番事業。