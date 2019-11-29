點擊逾一億大陸爆紅　陳泳彤出碟圓夢

歌手陳泳彤（JC）2016年出道，主唱的《説散就散》在內地爆紅，YouTube官網至今累積點擊已超過一億，今日JC終於圓夢，推出首張個人專輯《album 1》，還有限量版100張實體CD，與數碼專輯同步推出。

唱片公司昨晚和數碼音樂平台為她舉行一場優先試聽唱會，近百位樂迷出席支持，她現場演繹三首作品。談到新歌《説散不散》是《説散就散》的延續故事，她大爆錄歌前老闆親自教她如何投入感情，她更搞笑地扮老闆的聲線。

同場創作人伍樂城、張楚翹則分享為她創作歌的過程，伍樂城透露早在8、9年前已認識JC，因為她12、13歲左右便開始唱demo，錄《我可以忘記你》時相當年輕。JC說：「依家係數碼年代，大部分唱片公司都只會幫歌手喺數碼平台出新歌，呢個係無可厚非，因為一個app就可以聽歌，真係好方便，不過出實體CD個感覺係好唔同，攞住張CD有種形容唔到嘅開心，相信歌樂迷都會有呢㮔感覺。」

伍樂城又讚JC的聲線在不同階段有不同感覺，JC笑說：「所以真係好抵聽，一張唱片入面有唔同嘅聲音，真係好難得。」