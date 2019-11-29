任姐逝世30周年　寶珠阿嗲到仙姐家祭恩師

今日是粵劇名伶任劍輝（任姐）逝世30周年紀念，一班戲迷及任姐徒弟陳寶珠、梅雪詩（阿嗲）、朱劍丹、江雪鷺等先後抵達任姐老拍檔白雪仙（仙姐）位於跑馬地的寓所，向一代名伶致祭。

中午十二時，有近三十名「任迷」聚集在仙姐寓所樓下，其後被安排上樓向任姐上香憑弔。約半小時後，一身粉紅打扮的陳寶珠到達，即被廿多名「珠迷」包圍，粉絲向她大叫「好掛住你…」寶珠隨即企定定任影唔嬲，之後跟粉絲握手閒話家常，表現親切。約一時十分，阿嗲乘的士抵達，她表示每年都會來拜祭師傅，說罷即匆匆入內。

直至下午三時半，陳寶珠、阿嗲及朱劍丹結伴離開，寶珠在粉絲簇擁下登上七人車。阿嗲接受訪問時透露仙姐精神好好、好靚、好開心：「我哋頭先一齊食飯，食完飯佢仲玩啤牌，年年都係咁，因為任姐鍾意熱鬧，所以都開咗兩、三枱麻將玩。（你有冇打麻將？）冇，師父唔畀我玩，怕我輸錢，兩個師父由細到大都好錫住我嘅錢，唔會同我打麻將。（買咗咩畀任姐？）買咗鮮花。夜晚會請朋友一齊嚟食自助餐，以往都有六、七十人。不過阿刨（龍劍笙）要做粵劇，心姐（謝雪心）要做嘢，有啲又喺外國，所以嚟唔到，但都有啲徒弟嚟咗。頭先都有好多任姐嘅戲迷上嚟。（幾時再開粵劇？）未知，等仙姐安排。」