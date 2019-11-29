與陳慧珊穿越英倫　宣萱黃金49勁過核爆

由陳慧珊（Flora）親自監製及主持的香港開電視節目《放學後》最新一集邀請到宣萱同遊英國，懷緬留學時的生活。現年49歲的宣萱，雖然仍未成家立室，但自得其樂，她也在節目上分享了「29＋1」時遭遇的迷惘，以及如何把握事業高峰期，發揮藝人影響力，散播正能量。

不要為遷就別人而走錯路

12歲那年，宣萱獨自踏上英國求學之路，寄宿學校裏令她懂得自教。作為女性典範，宣萱亦提到30歲時的迷惘，她說：「以前覺得廿歲呢十年係女人嘅黃金時期，但一過咗三十歲，直到現在，我一直都好快樂，因為我哋有過去，先會化為今時今日嘅我哋。」知足常樂的她，學會了一個人的快樂和精彩，說飛就飛，樂得逍遙：「因為我冇家庭，呢件算係好事？視乎你點睇，你有你嘅開心，有家庭樂嘅開心，大家處於不同階段，有不同任務，大家都可以開心，所以要隨心而行，唔好受人影響，唔好只在乎別人對自己嘅睇法，為咗遷就別人而選擇道路。」

希望散播更多正能量

現在的宣萱，希望發揮自己的影響力，散播正面能量：「到依家……我覺得係自己事業再上升嘅時候，呢個年紀，我突然覺得自己有責任，希望可以幫助到更多人，因為依家係最佳嘅時機，我唔知道自己嘅事業可以維持幾耐，至少現在呢個位置，人哋願意聽我講嘢，我希望散播更多正能量。記者訪問時都問我：『你希望離開之後，將來人們提起你，會想起乜嘢？』我希望佢哋會開心，令佢哋（觀眾）記得宣萱嗰陣係點樣嘅。」