「阿旺」郭晉安教何遠東扮弱智人士

無綫劇集《失憶24小時》演員郭晉安與何遠東，日前在土瓜灣拍攝外景，講到爛賭的郭晉安騙了扮演弱智人士弟弟何遠東的金錢去賭錢。郭晉安與何遠東手拖手行街的畫面，十分溫馨，問到郭晉安可有想起自己的經典「阿旺」角色，他說：「以前我做阿旺嘅時候，好需要有人喺我身邊陪伴，因為啲人會用好奇異嘅眼光望住我，嗰陣好彩有宣萱、許紹雄成日陪住我，令我感覺好安心。拖住何遠東感覺就好似照顧細佬，保護佢咁。」

講到馬國明憑《白色強人》在星和頒獎禮成為新加坡視帝，講到無綫頒獎禮會睇好自己還是馬國明？他說：「我梗係睇好馬國明啦，因為一路都覺得呢一套刻係為馬國明度身訂造，個角色好啱去做。」可希望《白》劇集鸁得最佳劇集獎項？他說：「呢套劇係可以成為經典嘅作品，希望得到更加多人認同，因為係投票，要睇觀眾嘅喜好，付出咗努力，當然希望得到觀眾嘅認同。」

扮演弱智人士「肥松」的何遠東，坦言有向郭晉安請教：「我哋細細個就已經睇阿旺，所以梗係要請教大哥，佢提咗我一樣好重要嘅嘢，就係要明白角色，肥松係小朋友嚟，最緊要保持開心去演繹呢個角色。」何遠東坦言與郭晉安拖住手行街覺得很感動。