曾樂彤晒長腿睇好李靖筠攞新人獎

英皇藝人曾樂彤、李靖筠（Gladys）盛裝出席「2019勁歌金曲優秀選第二回」錄影，其中曾樂彤大晒吸睛長腿。

身為今年新人的Gladys對首次獲獎大感開心：「每首歌都落足心機，攞獎就好似受到肯定咁。（諗定致謝辭？）突然先醒起要講嘢，會多謝幕後製作人，因為大家平時都見唔到，要把握時間多謝佢哋。」繼而踢爆師姐教她要多謝小學老師，曾樂彤笑住解釋：「我意思係多謝嗰陣講咩都得，可能係小學老師令你喺作曲上有靈感呢！」

第二年參加音樂盛典的曾樂彤，則懷着感恩之心：「好多人話新人後嘅兩、三件都比較難行，但今年兩首歌嘅成績都開心，出歌有人聽、好成績就係我目標。（有信心攞獎？）好似比較遙遠。（冇信心？）冇呢個概念，就好似上年仲係新人，喺年尾畀人問有冇信心咁，開開心心參與就係。」上年橫掃新人大獎，怕今年會有對比？計仔多多的她即場獻計：「新人獎冇得攞第二次，或者下年我組一個組合再報新人獎！（睇好師妹今年拎？）一定得！」Gladys聞言打斷曾樂彤說話道：「唔好畀高帽同壓力我，我都係平常心，希望有好成績。（你係大熱喎！）個個都係大熱，大家開心參與。」

曾樂彤又化身記者向Gladys發問：「你（件戰衣）會喺邊度穿窿？」Gladys笑話：「條頸囉！（條頸唔穿窿都着唔到件衫。）我冇咩畀人睇，睇咗可能仲衰過唔睇，交畀服裝同事，自己都好期待，鍾意扮靚。」