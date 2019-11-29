為舊愛欠債630萬　曹思詩感謝朋友借錢解困

藝人曹思詩日前在社交網發長文，聲稱被前男友欺騙致欠下630萬元債項，需要今日先找180萬港元的債項，否則面臨官非，她並公開個人銀行帳號作「緊急眾籌」。她在社交網再撰長文，疑似解決了燃眉之急，表示：「感激大家，多謝我媽咪，沒有絲毫的責備，還不停的鼓勵我，叫我撐住，說還年輕，錢一定搵得番，更令我心痛的是，她把所有股票放晒，值錢的首飾，攞晒去當啦，我平時都唔戴，唔緊要啦，把剩餘的積蓄都給我了。」

她又多謝朋友自發性地賣錶、包包、和將積蓄借給她，又不停幫她想辦法：「這些朋友我不知道去哪裏找？能認識你們是我最大的福氣。多謝我TVB的同事，好關心我好出力幫我。多謝我經理人，亦幫了不少忙。」

曹思詩還表示要多謝一班素未謀面的陌生人朋友，都打錢到她的帳號，指香港人很有情，她說：「這件事的發生，令我體會到很多很多，全部我都記在心上了，當你有難時，你會看得更清楚！大家的大恩大德小妹沒齒難忘，你們的電話和帳號我都一一記下了，一成功賣樓，我會將你們借過給我的錢通通還給你們。感激。」

曹思詩指事件上她上了寶貴的一課，自責因愚昧、幼稚、單純和天真，令她和家人受苦，承諾以後不會，亦不敢再隨便的相信人了，「今後只能努力工作，希望能夠帶給家人安穩的生活。」