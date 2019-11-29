輸畀薛家燕！吳若希麥美恩浸溫泉冇人睇

歌手吳若希（Jinny）大晒白滑長腿出席「2019勁歌金曲優秀選第二回」，卻被着緊身高衩裙的譚嘉儀、短裙林穎彤比下去，Jinny說：「留番畀佢哋性感，新人唔博到幾時博呀？哈哈！做咗媽媽錫身啲。」一講起她於節目《森美旅行團3》中玩長滑梯整親Pat Pat，Jinny即七情上面說：「真係超痛！好彩嗰日拍到尾聲，但之後再拍啲運動嘢一大郁都痛到癲咗，好似拍枕頭大戰，我係負傷應戰，但我竟然係反應最快、堅持最耐嗰個，都估唔到，佢哋3個點搞㗎？哈哈！」提到她跟麥美恩（Mayanne）性感上陣浸溫泉，但風頭仍輸給早前同樣浸溫泉的薛家燕，Jinny說：「原本希望用呢輯收視挽回聲譽，以為好有效果，上輯係完全冇Noise，估唔到今輯去到咁盡、出埋聲都係冇收視！都係輸畀玩相撲！呢次已經係我哋嘅底線，我同Mayanne都冇乜可以再露，唔緊要啦，畀兩個男人叻吓、威吓，你知大哥（森美）年紀都唔細，再唔露冇得露，再大啲年紀亦冇人想睇，畀佢哋去啦！」

爭取做「一姐」

講到頒獎典禮，她表示準備方面更認真過台慶：「台慶都冇Book梳頭化妝，頒獎典禮就有，好開心嘅係今次季選嘅錄影時間好好、好貼心，可以錄完放我返屋企陪個囡食飯，都有成個星期冇見過佢，我收工佢都瞓咗。」今年攞多啲獎重奪「一姐」地位？她說：「一直都唔係，所以冇話攞唔攞番，我應該係話要爭取個『一姐』返嚟！（喺邊度爭取返嚟？）盡力爭取！但喺《森3》嗰個青花瓷造型令我歌手生涯都咁上下，唔好跌到尾一姐位置就得，依家冇諗咁多，爭取『一姐』返嚟係我目標！」