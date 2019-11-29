粵北尋歡泳衣騷　傅嘉莉罕晒34C浸溫泉

藝人傅嘉莉（Kelly）﹑江嘉敏和楊潮凱為無綫《識玩旅行團2》節目到粵北拍外景，三人本來已經是好朋友，於旅程中感情更加昇華，互窒、抵死的對話中更顯友情深厚，除了歡樂畫面外，當然少不了Kelly的泳裝巡演，擁有34C咪咪身材的她除了拼命玩泰山跳外，更搏到盡上演泳裝騷，所謂搏盡，其實是出發前努力減肥，望以最佳姿態着泳裝浸溫泉，但原來這個行程是美食團，吃喝玩樂機乎打亂了她的美體大計，幸而拍攝過程不少體能活動，又要滑雪、爬山、泰山跳等，耗盡體能，所以仍可Keep住靚靚身材。

Kelly表示今次泳裝拍攝是一個大突破，在鏡頭前從她未試過着咁多次泳衣，事前準備了不少小背心或長披掛，用來遮掩心口屁股部位，避免太性感，但正式拍攝浸溫泉時，導演要求以唯美角度出發，最後她只好放膽演，豁出去以三點式泳裝於鏡頭前坦蕩蕩，Kelly說：「今次我都準備咗4、5套泳衣，其實幕前我好少着泳裝上陣，今次為浸溫泉着泳裝，拍攝時係男導演，其實有啲尷尬，所以有啲唔自然，但工作應該要專業啲，唯美效果最重要，後來我都豁出去，不過，及後有位女同事幫我拍泳裝相，大家女仔又好好多，即刻表現自然番！」