邱晴中大獎　《Think Big》主持有運行

無綫兒童節目《Think Big天地》人才輩出，部分主持跳出節目後更加發光發亮，發展平步青雲！

余德丞

余德丞入行初期擔任無綫節目《體育世界》主持，2015至2017年間成為《Think Big》主持之一。貴為前香港游泳代表隊成員的他，獲劇組睇中，處男下海參演台慶劇《誇世代》及其他劇集，包括《福爾摩師奶》及《鐵探》等，事業如日方中之際，他於2018年踢波昏迷入院，幸而大難不死，工作不斷，獲安排主持《香港原味道》、《如果這樣生活》及《娛樂大家》等節目。

單文柔

2016年落選港姐單文柔，因外貌甜美及性格溫柔，2017至2018年間擔任《Think Big》主持，因口才了得，同時擔任時尚節目《今期流行》主持。事業得意，愛情同樣豐收，她於2018年與視帝陳展鵬結婚，翌年誕下女兒「小豬比」，專心鑽研廚藝相夫教女，閒時才出席活動。

何依婷

2017年港姐亞軍何依婷，2017年至今一直擔任《Think Big》主持。主持經驗豐富的她，獲安排主持節目《安樂蝸》及《學是學非》，早前無綫52周年台慶，她更獲委以重任，有份擔任司儀，與汪明荃及鄭裕玲等同台亮相，有望成新一代金牌主持！