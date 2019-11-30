橫財52萬！邱晴放血孝敬靚媽報團歐遊掃金器

無綫兒童節目《Think Big天地》主持邱晴運氣好到揮低一眾小生花旦！現年20歲的她日前穿短裙仔晒長腿，與同樣以短打上陣的靚媽咪一齊行街。邱晴盡得媽咪真傳，外貌標致，兩人攬頭攬頸，驟眼看似足兩姊妹。早前在台慶獨得52萬獎金獎品的邱晴相當豪氣，全程由她掏腰包，包起媽咪全日使費。

烏身母女Selfie

當日下午2時許，兩母女現身屯門商場，她們先到旅行社，在門口駐足研究旅行團行程，當中對歐洲、澳洲等長線團尤其有興趣，不時指手畫腳，商量了好一陣子才入內查詢。她們在報團的位置排隊，隨即有職員上前招呼，她們坐下聽職員仔細講解，逗留約15分鐘後離開。見邱媽媽拿着宣傳單張滿臉笑容，十分開心。

兩母女之後轉戰珠寶店睇首飾，很快就各自睇中心頭好，由邱晴負責埋單。她似乎已做好「大出血」的準備，偕母親接連逛護膚品及按摩器材店，試坐按摩椅後，未知邱媽媽是否想為女兒慳荷包，耳語幾句後未有購買就離開。期間見她們不時拿手機自拍，身形高大的邱晴蹲低攬實媽咪拍照，兩人頻頻換甫士，少女味十足。行了個多小時，又餓又攰的她們終於停止血拼，光顧日本料理餐廳歎下午茶。

恨延續好運拍劇

東網致電邱晴，她直言是首次中大獎，所以想跟家人分享喜悅：「雖然啲錢仲未攞到，但想氹屋企人開心，趁有時間就同媽咪一齊行街買嘢送畀佢。我哋報咗旅行團，媽咪對歐洲團好有興趣，最緊要佢開心！其實花嘅都係有限錢，剩番嘅錢我可能同朋友一齊投資做生意，仲諗緊。（咁好運，希望運氣持續？）當然啦！（想拍劇？）如果有機會，我好想拍劇同埋做綜藝節目，好似余德丞同單文柔咁，佢哋都做過兒童節目主持，依家好成功！」