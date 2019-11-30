最後遺願！英國絕症男fans率先睇《星戰9》

《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars：The Rise of Skywalker）（《星戰9》）將於本月20日上映，英國有一名患上絕症的《星戰》fans遺願希望可以臨終前睇到新一集《星戰》，迪士尼行政總裁Robert Iger得悉之後，即安排於感恩節在Rowan Hospice善終中心播放《星戰》給fans及其家人觀看。

影片播放完畢後，男fans及發聲明形容心情有如中彩票。他說：「在這可怕的情況下，您幫助我留下了美好的回憶，並給我的家人帶來了歡樂。」而「天行者」男星麥咸美（Mark Hamill）亦有於社交網轉載報道，並留言：「十分多謝Robert Iger同迪士尼所有人令此事發生！希望Rowan Hospice病人不單止享受套戲，還可以額外滿足得知他比我早看該片。」

另一方面，迪士尼亦宣布新一集《星戰》將於12月20日在中國上映與北美等地同步。查實上兩集《星戰》都曾於內地上映過，不過整體成績麻麻。《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars：The Force Awakens）於2016年在內地上映時收1.24億美元（約9.67億港元），之後《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One： A Star Wars Story）與《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars：The Last Jedi ）在內地上映時票房更不及《原力覺醒》。