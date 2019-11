「凍齡女神」鍾麗緹同首任外籍老公所生嘅混血兒大女張敏鈞(Yasmine)現居於加拿大,日前心繫愛女嘅鍾麗緹就同老公張倫碩一齊飛到當地,仲同阿女仲有未來女婿一齊出席宴會。Yasmine今日喺社交網分享四人合照,留言:「Thanks for visiting! 💫 Even though it was rainy the whole time.(多謝你哋喺雨季都嚟探我!)」

見21歲嘅Yasmine同媽咪齊齊以晚裝上陣,鍾麗緹嘅魔鬼身材完全唔輸阿女,兩母女齊齊大騷纖腰豐臀!張倫碩則以西裝上陣,帥氣十足。而Yasmine男友同未來外父外母同場,一樣神態自若,睇嚟已經好融入張家喇,既然都見晒家長,唔知幾時好事近呢?網友都大讚兩母女一樣咁靚,仲話鍾麗緹嘅成熟女人味,分分鐘完勝阿女添!