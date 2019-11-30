索女施髮術　短髮唔係個個Carry到！

唔同髮型，會畀人唔同感覺，好多女星其實都有自己一套既定造型，長髮不會隨便剪，因為短髮分分鐘出事，不是個個都好似孫儷、周迅、楊丞琳、郭采潔和梁詠琪一樣，短髮後變女神，以下女星一向是髮型守護者，突然短髮，小心唔認得人！

蔣家旻

藝人蔣家旻早前將長髮剪短迎接30歲來臨，而且她說公司都建議她轉走成熟路線，她自己亦想予人「大個女」的感覺，不過她似乎並不太襯短髮，長髮一剪短，立即少女味冇晒。

劉詩詩、景甜

大陸女星劉詩詩和景甜都曾經大膽地將長髮剪短，劉詩詩的短髮評價有褒有眨，短髮並沒有將她的氣質也一併剪走，只是短髮後的她，顯得老氣點，最重要的差點認不出她來；而景甜亦如此，當時景甜為新戲而剪短秀髮，差點連觀眾都認出她來，兩位當紅藝人，一下子失去身份辨認。

楊冪

大陸女星楊冪一頭長長頭髮，成為她的標誌，散發女人味，笑起來更具氣質，迷死不少男粉。試過剪短的她，真的少了一份甜美感覺，多了女強人味道，變成強幹型。

迪麗熱巴

大陸女星迪麗熱巴一直以長髮示人，眼大鼻高，典型的美女，靚到零死角。其實她都試短髮，在電影《解憂雜貨店》，迪麗熱巴便以一頭紫色的短髮造型出現，戴着帽子，抱着吉他的她，被指像個男孩，散發英氣，網民都直呼「熱巴完全是個假小子。」

鞏俐

國際女星鞏俐為新戲《中國女排》飾演著名女排教練郎平，刻意配戴短髮，模仿郎平的短髮標記，難得鞏俐真的似邊個似邊個，完全變了郎平2.0，被網民形容「難分真與假」。

特別例外

陳瀅

藝人陳瀅是宅男心目中的女神，留了廿年長髮的她，最近為劇集《伙記辦大事》忍痛將秀髮剪短，講真陳瀅的短髮造型，見仁見智，不過網民全部都like爆，原因陳瀅將剪下的頭髮捐給癌症病童，甚有愛心。

短髮女神代表

孫儷

大陸女星孫儷的一頭短髮，誘發女人味，又可以型到好男仔頭，不能不佩服。

周迅

大陸女星周迅五官清秀，很多髮型也能配搭得好看，變髮冇難度，故短髮對她來說簡直輕易駕馭，簡單利落，少少留海的短髮，散發調皮感。

楊丞琳

台星楊丞琳試長髮及短髮，兩樣都好看，不少網民都更喜歡她的短髮造型，短髮剛及耳上，感覺更美。

郭采潔

郭采潔絕對是超短髮的經典，不少女士甚至會拿着郭采潔的短髮照片，叫髮型師跟着剪，可想而知，她的短髮有幾咁代表性。長髮時的郭采潔十分可愛，但卻沒有個人特色，但剪短髮後，她的個性變得明顯，即使個子嬌小，但令人一眼認出。

桂綸鎂

台星桂綸鎂好像無人記得她留過長髮，其實她初出道時也是長髮示人，不過她多年來都保持短髮，除了靚，沒有更好解釋。

梁詠琪

梁詠琪是短髮代表人之一，而且還有首歌《短髮》，故堪稱短髮族。若把梁詠琪長髮照和短髮照作對照，肯定無人會勸她留長髮，理由一看就知。

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