高以翔猝死　粉絲6大訴求聲討浙江衛視

台灣藝人高以翔在27日錄影浙江衛視真人騷《追我吧》期間，意外猝死，震驚中外娛樂圈。事隔3日，《追我吧》節目組曾發聲明指感到無比痛心和萬分悲傷，並協同其經紀團隊聯繫其家人共同妥善處理善後事宜，之後又傳出節目負責人全被炒，更有傳浙江衛視有意將節目如常播出，事件愈鬧愈大，今次更有粉絲出面聲討！

一位號稱係高以翔粉絲嘅女子，尋晚（29日）甫出控訴影片，長達7分40秒聲淚俱下為高以翔討公道，不滿浙江衛視至今仍未道歉，亦未公布相關人員究責，佢要求公開事發當時的影片還原真相：「不要讓他死得不明不白好嗎！」大批網友轉發該控訴影片，同樣要求公開高以翔倒地後嘅所有救助視頻，並要求警方介入調查事實。

另外又有高以翔粉絲對浙江衛視提出6大訴求：「1.公布現場事實情況。2.公布人事處罰細節和結果。3.高層問責及道歉。4.安全保障整改舉措細節。5.放棄公關傾聽觀眾訴求。6.永久停播追我吧。」

粉絲控訴影片全文：

作為一個粉絲，現在唯一希望的就是你們把事情的真相還原出來，不要讓他死得不明不白好嗎！不要讓所有喜歡他的人都蒙在鼓裏，我們都有權知道真相，而且，你們，如果你們覺得你們對得起自己良心的話，怎麼會沒有一句道歉，但凡是個人，看到這樣的悲劇，也不會無動於衷啊！你們難道沒有意識到，你們犯了多大的錯嗎？一條人命，35歲年輕的生命，斷送在你們這個垃圾節目組裏，你讓我們怎麼平息這樣的憤怒！

你知道他是多麼、他是多麼、多麼好的一個人嗎？他又喜歡運動，又喜歡動物，他本來今天是要當伴郎的，他可以實現他所有想要的東西的，他那麼溫柔，為甚麼你們奪走他就算了，還讓他的死看起來這麼廉價，他連一句對不起都不能得到嗎？就因為他死了，你們欺負他不能說話嗎？我不知道一個人，要怎麼樣泯滅良心到這種地步。

我想我們有權知道真相，而不是在一天天時間的覆蓋下，他的死就成為歷史，你們能不能正視你們自己的問題。有粉絲的爆料，但是一下子就被封號了，就是這個韓可兒，她聽到了那一句話，他的眼睛好像不太對勁，然後所有的在場男明星就質問醫生在哪。你說，我不要聽一面之詞，可以，你們把視頻公開，我們自己有能力判斷誰在說謊，如果事實的真相不是她所說的這樣，那你們把證據交出來，如果是，你們怎麼可能到現在，一句對不起，是字不會打還是話不會講啊！你們把我們那麼喜歡的高以翔給害死了，這就是我們想知道的，請你們正視問題，正視粉絲的訴求。

然後今天得到一個更難過的消息，就是高以翔的粉絲自發在錄製現場，去緬懷、送高以翔，可是有工作人員出來趕我們走，你們真的太壞了！屍骨未寒，你們有沒有考慮過他爸爸媽媽的心情啊，你們還是人嗎！他真的很溫柔很善良的，你們把他帶走，上帝又把他帶到天上去，可是我們留在人間的想要知道真相，有這麼難嗎？為甚麼這麼善良的人得不到一個好的結局，你們對當時所有參與人員的懲罰、問責，我們統統都不知情，我知道這些事情真的很快就會被蓋過去，如果我們粉絲還不能堅持替他發聲、追討該有的，那他要怎麼辦？

好不公平啊！我再也看不到像瀝川一樣溫柔如水的男人了，我再也看不到，我要怎麼做，要發多少條微博，才能換來一個公平的對待？有始有終，他已經死了，我們都會努力去接受，可是我們無法接受的是，你們在處理這件問題上的態度，你們必須要有一個公開的道歉，這你們根本就躲不掉好不好，錯了就是錯了，說句對不起有這麼難嗎？

我知道我人微言輕，我可能發這個視頻根本就沒有人看到，從今天起，一天得不到這些正面的訴求，我就抵制浙江台，我希望你們也一起發聲，為高以翔討回一個公道，問責該問責的，才能夠安撫在地下的人，我們真的接受不了啊……

一直到今日凌晨，很多人私信關心我，沒辦法一個個回复。我擔心個人資料洩露，所以忙於清空信息，謝謝大家的提醒。我知道不能偏聽則信，所以粉絲一直合理訴求，可惜，不知道在我們逐漸淡出微博前，能不能等到。有些錯誤，真的需要公開道歉。​​​​