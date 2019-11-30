為音樂節打頭炮　布志綸自揭醉爆瘀事

歌手布志綸（Alan）日前為一連15場的「Singleton音樂節」打頭炮，聯同台灣歌手練懿樂演唱，Alan表示心情既興奮又有少少緊張：「樂迷飲少少Whisky，微醉下邊飲邊聽歌，我係第一場嘅嘉賓，心情都有少少緊張，希望大家享受到非一般嘅音樂體驗。他自言習慣飲兩杯減壓：「其實都唔淨係有壓力先飲，有時為音樂靈感都會呷兩啖！好似《如果我們的語言是威士忌》，都係同朋友飲兩杯之後一齊作曲。我哋作曲嗰陣，都會想飲一杯半杯，因為可以放鬆情緒，不過去到錄音室就唔好啦，因為秒秒鐘都係錢，如果自己飲醉失準唱唔到，就蝕晒大本啦！」

練懿樂怕被灌醉

Alan更自爆飲醉瘀事，笑言曾以為自己千杯不醉：「點知有次飲醉就出事喇！朋友抬我返到屋企，入到門口㗎喇，我同佢講bye-bye嗰陣，嘔到人地一身都係！搞到個個以為佢先係醉酒佬，冇的士肯車佢，真係幾狼狽！」他又指以前跟Mr.隊友常到酒吧演出，做慣做熟。而同場的練懿樂則透露會港、台兩邊發展，笑言第一次跟Alan合作怕被對方灌醉：「大家以為台灣人很能喝酒，但是我酒量不太好，所以我預計演出後會被Alan灌醉，希望醉後我們聊一聊音樂，酒精下擦出新火花吧！」