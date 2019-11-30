硬撬好友未婚夫？李思雅反擊晒被鬧證據

前港姐兼《體育世界》主持李思雅已單身一陣子，最近被一名自稱陳姓女子控訴硬搶未婚夫，該女子指兩人本身是朋友，經常見面打麻雀，又與其未婚夫打網球，沒料李思雅趁她離港期間，經常相約其未婚夫，及後李思雅更把自己與她的未婚夫合照上載朋友圈，雖然曾致電罵她，惟最後也被李思雅封鎖來電。

對於以上種種控訴，東網向李思雅求證，她否認搶人未婚夫，更說：「個女仔係我現任男友嘅前度女友，我同男友都一齊咗半年，喺我哋一齊前嘅大半年，男友同佢女友已經分手，知佢為呢件事好嬲，又打畀傳媒講，其實佢都冇證據，全部係佢自己講，成件事完全唔關我事，我男友都唔係佢未婚夫，係佢自己老作，佢屈我之外仲騷擾我男友，又話我成日鬧佢，又話我Send我同男友相畀佢，其實係倒轉，佢Send短訊講粗口鬧我就真，入面仲有恐嚇成分，都幾過分。」

說罷李思雅更向東網展示幾張兩人的對話內容，當中不乏粗言穢語：「八婆，我想話畀你聽呢條仔你鍾意就攞去，好多嘢你自己唔知咋……」、「你玩唔X起呀八婆」、「你不如出去問吓人啦，我是邊X個啊！X你老母。」等等…

問到李思雅會否報警？她說：「冇諗住報警，雖然我都唔開心，但唔想令男友難做，其實呢個女仔都冇再搵我，我亦都封鎖咗佢，同埋佢都唔係姓陳，係姓梁㗎喎！」