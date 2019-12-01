洪永城「失憶」情人　見家長冇件事

藝人洪永城（Tony）於無綫新劇《多功能老婆》飾演零缺點男人，有錢又有靚老婆朱晨麗（朱朱），乃外界公認的Role Model，劇中他一心一意對待朱朱，奈何對方沒有安全感，故不時被𥄫到實，有苦自己知。Tony笑指已第二次與朱朱合作，大讚對方進步神速：「今次負責同佢嗌交，劇入面朱朱同楊千嬅、陳煒都好高Energy，所以最大挑戰係對住佢唔好笑，因為一笑佢把聲就好豪邁。」

對於「絕世好男人」的稱呼，Tony認為只會於劇中出現，自認現實中仍有待進步：「可以再好啲，爭幾億身家囉！記憶都需要，因為好多時唔記得嘢。（紀念日都唔記得？）係呀！佢會詐型，會話『又係咁，次次唔記得』，不過都係情趣嚟嘅！」他指拍完《多》劇後學懂如何體諒身邊人，因女士心情變幻莫測，當默不作聲時定必有情況出現：「我瀨嘢都發生過，試過約咗佢屋企人食飯，唔記得咗，當女友打嚟講先醒起，即刻推晒啲朋友趕去啦！好在冇遲到，真係抹一額汗！」

畀另一半安全感

自問不懂氹女術的他，已慢慢學懂買小禮物，閒時亦會傳短訊跟女友閒聊，問到過往是否不懂女人心才甩拖？他說：「以前都會做，但每個人相處方法唔同，原來有啲嘢係要畀身邊人安全感，反而女友畀到我安全感，所以我要畀番佢，呢個係成熟做法。（今次呢個係最後？）呢個係邁向結婚，都拍咗差唔多一年。（想40歲前完成呢件事？）好大機會。（旅行結婚？）想簡單為主，始終係兩個人嘅事，會考慮去外地行禮。」

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