首拍日本名導　尼古拉斯基治「着草」東京

去年已有公布奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）會與日本Cult片鬼才大導演園子溫首合作，接拍英語片《Prisoners of the Ghostland》（《鬼地之囚》）。而近日基治就被fans以皮草look現身東京街頭開工！

除了基治之外，憑《皇家特工：間諜密令》（Kingsman: The Secret Service）「刀片女」一角上位的Sofia Boutella都有份演。有工作人員就於社交網上載基治與Sofia等人於新宿食飯的照片。《鬼》片是園子溫的英語電影處女作，故事講一名被綁架的女孩消失在黑暗超自然宇宙中，基治飾演的罪犯被派去迎救她。他們必須要打破邪惡的咒語及逃離充滿神秘感的「鬼地」（Ghostland）。

除了《鬼》之外，基治早前亦忙於在塞浦路斯拍攝另一新作《柔術》（Jiu Jitsu）。柔除了基治之外，泰國武打巨星Tony Jaa 、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）的美國男星Frank Grillo和香港武打女星陳鈺芸都有份演。