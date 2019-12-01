東方日報C1：陳慧敏誤信埃及色狼被摸10分鐘

獨自展開百日浪遊的30歲歌手陳慧敏（Vivian），自爆遊埃及時遭性侵！在「夢想之都」埃及遇上熱心男教師，卻遭對方以治理傷患為由，施祿山之爪解其胸圍扣，更埋身以下體觸碰她3次，並重複摸背歷時10分鐘！Vivian當時嚇呆，驚到出唔到聲，事後自責懦弱沒有說不，但未有報警。

2010年由澳門來港參加《超級巨聲2》而進軍香港樂壇的陳慧敏，從未離開過澳門超過一個月，自言今年9月10日開始做背包客，獨自浪遊一百天，足迹遍布多個「高危地區」，包括巴基斯坦、伊朗、印度及埃及等。

遊印度遭撞胸

一直在社交網分享遊記的她，上月初指10月24日到印度時被胸襲，她在短片中說：「講真吖！我胸部範圍都係細，但唔知點解成日都被人撞到，啱啱有個人同我Hello就撞我，唉！我諗印度就係咁！」並發文補充說：「雖然在印度有時被大叔撞擊胸部會感到憤怒，但印度人其實非常樂於助人。」

12歲開始視埃及為「Dream City」的她，想不到竟成為「夢魘之都」！11月26日她抵達埃及，在首都開羅遇到一位表現友善、主動向她講解歷史的男教師，翌日相約遊金字塔。看完金字塔，男教師邀她探訪一名獨居婆婆，當時她認為：「這兩日的相處，我並沒有覺得他是壞人，所以我答應了。」到達婆婆家後閒聊，Vivian透露在印度時扭傷腳，男教師聞言即聲稱懂治療，加上婆婆準備了熱水盆，盛情難卻下同意。

當婆婆進入房間後，客廳只餘Vivian和男教師，初時對方指她肩有傷患：「叫我轉身，我當時沒有戒心照做，怎料他突然拿起我的衣服！我非常受驚嚇，本能反應的抗拒動作，他說不要怕，他只是想幫我，而我真的很愚蠢，竟然相信他只是想幫我。」雖然她表現抗拒，但對方竟伸手脫其胸圍，並以私處觸碰她3次：「他竟瞬間把我的胸圍扣除下，再突然把我抱起，讓我的身體觸碰到他私處，三次；我很驚恐，整個過程我一直處於嚇呆了的狀態，而這十分鐘他重複地撫摸我的背，我竟沒辦法動。原來那種害怕，是真的會讓人沒辦法發聲；心裏有種種的驚慄畫面，我怕他是個變態殺人犯，或要拿我的腎。」

遭10多名壯漢包圍

Vivian未有說明如何甩身，只說「順利而冷靜地離開」。坐的士返酒店途中，她自責沒有當場說不：「我就是那個相信世界到處是好人，又懦弱得不懂保護自己的蠢材。」翌日她到博物館遊覽同樣發生不快事，包括被十多名壯漢要她獨自請導遊，以及尼羅河邊的畫家硬把她的名字寫在畫上，逼她買下：「我知道埃及仍然有太多美好的地方，只是我不幸，在頭三天就整個人破碎了。我12歲的夢想，終於到達，但竟然這樣就離開……我仍然感激埃及給我的一切，我會成為一個勇敢的旅行者，再挑戰你，再見。」

唔敢報警

Vivian經理人張小姐昨日受訪時表示，Vivian沒有報警：「事發後已同佢聯絡，佢心情平靜番，因為當地唔係成日有WiFi，所以唔可以成日覆我。（報警？）佢唔想搞大件事。（咁佢點逃離魔掌？）佢未同我交代，不過知佢已經離開咗嗰度，依家安全，我哋會Keep住聯絡。佢一個人去旅行，應該12月中先返。（叫佢立刻返嚟？）佢話仲有行程，我叮囑咗佢萬事小心，大家唔使太擔心，亦多謝大家關心。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁。