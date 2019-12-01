經歷兩段婚姻　黎小田同關菊英離婚收場

「全能音樂人」黎小田（Michael）寫下多首家喻戶曉的經典金曲，但他並非事業愛情兩得意，多情的他經歷兩段婚姻都離異收場，他坦承感情是其人生最失敗的事情。24歲時邂逅首任妻子，婚後育有一子，惟離婚後極少與前妻及兒子聯絡。至於第二任妻子是廣為人識的關菊英，二人拍拖8年，戀愛期間風流的Michael一直「分心」，同居多年卻沒打算結婚。後來二人終在1982年拉埋天窗，豪擺100圍酒席，可惜婚姻只維持短短兩年，離婚導火線是Michael與異性過從甚密！

Michael曾在專訪中自揭離婚原因，表示雙方還年輕，性格又主觀，加上當關菊英拍劇集《獵鷹》時，對她講過晦氣話：「你都唔係好識演戲，不如唱歌算啦！」深深打擊對方。關菊英離婚後舉家移民加拿大療情傷，一度退隱，直至2007年復出拍劇集《溏心風暴》，同年認識同性密友周偉利。

兩度遇襲受傷

長年流連酒吧的Michael，分別於1998年及2005 年有兩次遇襲紀錄，第一次在銅鑼灣街頭被7名大漢毆打受傷，同行還有前亞姐朱燕珍，他因護花而與人爭執，故懷疑遭尋仇。第二次則發生於藝人蒲點跑馬地的酒吧，Michael遭3名大漢伏擊，被推跌兼拳打腳踢致面部瘀腫，右眼險被眼鏡碎片插盲，他聲稱是醉酒惹的禍。