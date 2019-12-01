邀歌獲一口答應！湯寶如讚黎小田零架子

著名音樂人黎小田（Michael）今晨離世，享年73歲。曾與他於無綫節目《流行經典50年》合作而結緣的湯寶如就在社交網分享合照並留言：「Michael永遠懷念你。」湯寶如透露日前亦有到醫院探對方：「因為合作節目而真正認識佢，我同佢合作咗都成年幾，佢係一個好友，完全冇架子，嗰時四個主持好似一家人咁好開心，連幕後都好好，做完嘢就會去食嘢。我冇做之後，成班人有聯絡，有時上去佢屋企探吓佢，我最記得我做最後一集時，佢有喊，我諗唔到佢咁感性，我同佢講『Michael唔緊要啦，我離開呢個節目之後可以再見面』，大家喺呢短短四年建立嘅感情都好深。」

湯寶如又指離開《流行經典50年》後再找Michael寫歌：「喺我事業裏面，真係未試過有位咁殿堂級嘅幫我寫歌，我問佢攞歌，佢完全冇猶豫立即話好，仲問我要咩類型嘅歌，要Sad定要開心，咁就幫我寫咗歌，但未出街，本來諗住今年出，但因為取消咗演唱會先冇出，搵咗潘源良幫我寫詞。」她又說自Michael病後，自己心情低落，現對方離世，希望大家會記住他的歌及對樂壇的貢獻。