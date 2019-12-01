相識逾50年　黎小田陳欣健《流》成最後合唱

著名音樂人黎小田因病逝世，而與他是50多年好友的陳欣健表示昨晚見他時都沒想到他走得那麼快，又指當時他正昏迷中，有呼吸亦不辛苦，他謂：「佢好似平時咁，聽到我哋講嘢，我仲喺耳邊同佢講『你仲爭我一個節目呀！要還番畀我㗎！』今朝知道佢過身，都好傷感。」他表示最後與他合作是《流行經典五十年》，對方找他上節目唱歌，估不到是最後合作，他謂：「我仲同佢講，你搵多我一次上嚟呀！」而二人是初中同學，陳欣健指黎小田一直在他身邊，二人一起行街、看電影、識女仔，他指黎小田是一個很有才華的人，亦是他恩人，不過自己很少讚他，如今亦後悔少讚這位好朋友。他謂：「我當年拍電影《跳灰》，佢幫我作咗首歌《問我》，好多謝佢寫咗呢首歌，歌詞好似寫緊佢自己咁，佢好有音樂才華，亦好有自信。」說到黎小田的「另一半」，陳欣健指過往都有問過他「女朋友」，但對方很低調，表示不說，故大家交談時都不會談及此，問知否對方有甚麼心願未了時？他謂：「佢份人冇乜渴求，可能本身佢咁有才華，好多嘢都有，都冇乜心願未了，但一個咁有才華嘅人離世，對樂壇係一個大損失。」而陳欣健表示對方的後事已跟其秘書溝通，若有需要自己一定會幫手。

此外，昨日亦有到醫院探望黎小田的歌手張武孝（大AL）已知道對方死訊，但似乎很傷心，沒有多回應。