鄭俊英崔鍾勛判決書曝光　失禁昏迷女遭性侵

韓國綜藝節目《兩天一夜》的30歲男星鄭俊英，今年3月爆出涉偷拍性愛片，並於2015年底開始，在勝利與男團FT Island的29歲前隊長崔鍾勛等人的聊天群組內，分享多達11段偷拍性愛影片而被拘留調查，至4月再爆出鄭俊英於2016年1月及3月，分別於江原道及大邱涉集體迷姦7名女子，涉案還有圈中好友崔鍾勛、少女時代成員Yuri胞兄權某、勝利夜店Burning Sun職員金某及演藝事務所前職員許某。

鄭俊英涉集體迷姦、偷拍及上傳淫片，於前日被判監6年，同涉迷姦案的崔鍾勛與權某則分別被判入獄5年及4年。

事後大批網民狠批判刑過輕，加上相關判決書內容曝光，更令人髮指！判決書內容指鄭俊英與崔鍾勛於2016年3月於大邱一間酒店性侵一名女子。該女子患有恐慌症，因喝過量酒而呈昏迷狀態，二人進行迷姦時，旁人邊起哄邊拍攝，隨後再接連輪姦該名女子。另一名受害女子則指控稱是2016年1月在江原道遭迷姦，她當時喝醉酒，在床上嘔吐之餘，還在地上失禁並一度昏迷，在未有抵抗能力下慘遭權某等人性侵。