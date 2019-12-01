悲痛落淚！薛家燕憶病房內為黎小田高歌

73歲黎小田今晨離世，其好友薛家燕心痛不捨，並向東網透露昨到醫院探望對方時，一班音樂界好友在病床邊伴着唱歌給黎小田聽，當時薛家燕更激動至悲痛落淚。1975年，黎小田到麗的電視發展，拍住薛家燕主持綜藝節目《家燕與小田》，齊齊一炮而紅，打響知名度，面對黎小田病逝消息，薛家燕直言對方係「殿堂級的好拍檔」，大讚對方為樂壇作出很多貢獻，自己對此惡耗非常傷心。

薛家燕原文如下：

「各位傳媒朋友，在今早7:55，我們的好朋友小田在家人及一班朋友陪伴下好安詳地離去⋯⋯

在整晚間，大家都唱了很多首小田的名作，尤其是《心肝寶貝》，是他去年的演唱會中指定要我唱的歌，昨晚我與小田的一班音樂界好友伴着唱給他聽，雖然他是閉上了眼睛，但我們深深感覺到他欣然地聽着，我的眼淚忍不住不斷地流下，因為真的很捨不得這位殿堂級的好拍檔，他在樂壇作出很多的貢獻，小田離開，我很傷心⋯⋯

小田已吩咐了他的秘書及家人，他的身後事低調處理，至於出殯日期，小田的秘書安排好會告訴大家，謝謝大家的關心！

薛家燕」