醉酒男企圖性侵　A.TONE成功制服獲封英雄

曾亮相節目《看見你的聲音6》的韓國男歌手A.TONE昨日成功阻止企圖性侵女性的外國男子，引起網民熱烈討論。Channel A電視台昨日報道指，一名外國男子在住宅區的路上企圖性侵一名20多歲的女子，當時A.TONE在寓所內聽到女子的叫聲，便立即跑出制服該男子，直到警察趕到為止。

A.TONE表示：「那位女子叫得好大聲，外國人用英文粗口鬧我，去我跑到嚟，嗰時我都有嚇親，我知道唔可以用暴力，但要阻止嗰個人，所以捉住佢件衫，用過肩摔將佢制服。」報道指該名外國男子是美國人，在附近的學校擔任英文講師，而警方已經以涉嫌性侵未逐立案，但當時該名男子處於醉酒狀態，受查時亦否認企圖性侵。

A.TONE其後與韓媒通話時澄清當時現場還有其他市民：「喺外國人用拳頭向住我嘅時候，一齊返教會嘅朋友過嚟一齊制服佢，我只係幫手用過肩摔令佢跌低。」對於網民留言大讚他是「市民英雄」，A.TONE就笑指自己是於上月28日正式出道，比起歌曲，卻先以這件事成為話題，覺得十分害羞，今後希望以歌手身份帶給大家好的一面。