鍾嘉欣化身「安娜公主」　Ready迎接挑戰

藝人鍾嘉欣昨日現身上海的ifc商場主持聖誕亮燈儀式，她一身造型似足電影《冰雪奇緣2》的安娜公主，她笑言其實大會冇特別要求她衣着，造型師給她找衫，穿上後連她也覺得很似安娜：「覺得幾有宮廷Feel同女俠Feel，咁啱似安娜，着住好開心，投入咗個角色。因為我都有一個姐姐，每一次睇完呢部電影就想起我姐姐，因為我同姐姐的關係非常好，我都希望在這個世界上，大家都可以有個安娜咁樣嘅妹妹，永遠都支持佢嘅姐姐，我覺得特别有愛。」

她說之前也有跟囡囡Kelly一同看過第一集，雖然Kelly只有三歲，未必完全明白故事意思，但她已懂得唱「Let it go」，又謂女兒知道她要來這個活動，也喊想一齊來：「佢同我講Can I come？佢想扮Elsa。（問否擔心女兒有公主病？）希望喺我同老公教育底下，囡囡冇公主病啦！我會畀佢扮吓公主造型，但相信唔會影響佢性格，佢唔係真係公主嘛！屋企都唔會當佢公主去培育，從來冇叫過佢Princess，佢只係一個普通女仔，慢慢學做人，建立自己潛能，我哋改佢叫Kelly，有三重意思係戰士、愛耶穌和愛晨曦意思。」

聖誕就到，她表示通常聖誕節會留在家，邀請親友一同來慶祝，她會依足傳統炮製火雞、Mashed Potato和聖誕布丁。問到給子女準備甚麼禮物？她說：「我哋反而仲想為小朋友準備啲禮物送畀慈善機構，或者送畀兒童機構，送畀嗰啲冇禮物收嘅小朋友，我想仔女知道，其實你付出嘅時候會仲開心。」至於2020的工作安排，她直言現會準備好自己，一切隨緣：「依家性格更加成熟，所以我希望將來可以挑戰做殺手啊！或者好似我今日咁，挑戰一下童話裏面嘅角色，或者做一個媽媽，其實我覺得甚麼角色，我都很Ready。」