黎小田離世　周慧敏憶對方教路選新秀

著名音樂人黎小田（Michael）今早離世，令多位圈中朋友大感傷痛。曾喺1985參加新秀歌唱大賽嘅周慧敏，喺網上發文悼念指當年18歲嘅佢第一次參加公開歌唱比賽，Michael係大會音樂總監，對於「白紙」一張嘅佢表現友善：「RIP 尊敬的黎小田先生！記得面試的時候，他建議我如果入圍在利舞臺比賽時就不要再戴上那副厚厚的近視眼鏡，我答應了他，但因為學生哥沒有錢配眼鏡，我是直接除下眼鏡上台表演，因為深近視的我看不清台下，反而減輕了一點緊張。多年後在電視節目再碰上他，他又是節目音樂總監，還為我伴奏，珍惜這次唯一一次的合作。」

同樣係新秀出身嘅呂方亦同樣同Michael感情要好，喺1983年喺佢提攜下而參加《歡樂今宵》嘅節目《Sing星聲》以及第二屆新秀歌唱大賽，最終呂方不負所望勇奪冠軍。呢份亦師亦友嘅情誼，呂方並冇忘記，佢發文：「感謝你當年的提攜，讓我成為了歌手。我的恩師黎小田先生，永遠懷念你！」

至於王馨平（Linda）嘅兩首經典歌《夢裏是誰》、《愛債幾時還》，當年亦係由Michael作曲，Linda發文表示：「在您眾多經典的創作中，我很榮幸也擁有兩首您為我寫的動人歌曲。懷念您，小田叔。​​」