智退埃及色狼！陳慧敏揭逃離經過

歌手陳慧敏（Vivian）日前自爆遊埃及時慘遭性侵，一位當地男老師以按摩為由，解開其胸圍扣，其身體更被迫觸碰到對方私處3次，甚至被重複摸背歷時10分鐘。今日Vivian於社交網發長文強調「沒有被性侵」，並詳細解釋當日如何逃離色狼的過程。她又表示雖然發生是次驚險的經歷，但並沒有因此而令佢卻步，以及對埃及產生負面想法。最後為免其父母擔心，更留言：「懇求認識我父母的朋友，請不要告知他們，感激不盡。」

全文如下：

感謝各位朋友的關心，讓大家擔心，我心感抱歉。請放心「我沒有被性侵。」 但確實是有遇到被非禮的事，現在人已離開埃及在土耳其，非常安全，在繼續我的100天旅程。而我今次的不幸遭遇，我最難過的是我沒有好好保護自己，去相信一位只認識2天的朋友；我不希望有同類型的事在其他女性旅客身上發生，希望大家以此為鑒。

事情開始是這樣的。回想與這一位認識2天的老師相遇，是因爲我迷路，他主動帶我，本來我想走開的，怕他無故要錢，但他跟我説他不是tour guide，不是要收費的，最後順利帶我去到目的地門口，我很感謝他，因而認識；但由於我錯過了一個最好的參觀時間，他建議我去第二個地方，正好我沒有計劃，所以就跟他前去，他一路介紹了一些埃及的旅行地點和當地文化給我認識，他說由於他在假期中，所以有時間帶我遊覧，我沒有介（戒）心地就路著（着）他在市內的街道行走，一切正常。

傍晚我準備回hostel，他說明天他也有空，可以帶我坐地鐵去吉薩金字塔，由於整天我也沒有覺得有異樣，他也很友善，所以我就答應了，但我有叫他把電話留給我，若果有變動可以方便聯絡，「他拒絕」，說約好時間地點等，這是第一個奇怪的點，但當時我不以為然。

而第二個奇怪的點是，「他拒絕合照。」在我和婆婆合照的時候，我有說一起拍，但他拒絕，之後他和婆婆一起幫我處理扭傷的腳，我單純地覺得他是好人，而且有婆婆在屋內，我才沒有這麼大戒心，但之後可怕的經過，我就不再作多講了。

關於如何離開，我並沒有荒亡（慌忙）逃跑的。因為在那個密室中，我內心雖然惶恐，但一直在想如何冷靜應對，當他動作停止，然而說：“不要太緊張”時，我立刻把所有衣服穿好，走到婆婆房間；她醒了，我說太晚了我要先走，我和婆婆擁抱，禮貌地說再見然後離開，再走出村落，深呼吸，找的士回hostel。

這事件的發生確實崩壞了我的埃及之旅，但我並沒有因此而對這個國家有極大負面想法，也不覺得一個人在埃及旅行是一件不可能的事，因為每個國家都有好人和壞人，今次只是我太愚蠢和不幸，但和我到訪過的中東國家（如巴基斯坦、印度、伊朗）相比，的確在這非洲國家埃及的男士給我的感覺最強勢，會遇到毛手毛腳的人機率較大。

作為一個旅行者，任何事情都有可能在旅途發生，學識保護自己，學識面對，學習成長，也是生命的意義。我在旅遊84天的時間，90%的時間都非常美好和遇到無數好人的。在此祝福所有在埃及的旅行平安，看見美好，我會好好照顧自己的，感謝大家的愛。（懇求認識我父母的朋友，請不要告知他們，感激不盡。）